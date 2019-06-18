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Van'da rüşvet operasyonu!

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 10:27 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 10:27

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinde rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Van'da kamu kurumlarında rüşvet karşılığı sahte evrak  düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı. 
 
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Bölge Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli bazı  personelin rüşvet alarak sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine teknik  takip başlattı.
 
Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu İpekyolu, Tuşba, Edremit, Çatak ve  Gürpınar ilçelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
 
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.
 
Bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
 

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