Van'da rüşvet operasyonu!

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinde rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Van'da kamu kurumlarında rüşvet karşılığı sahte evrak düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli bazı personelin rüşvet alarak sahte evrak ve belge düzenlediği bilgisi üzerine teknik takip başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu İpekyolu, Tuşba, Edremit , Çatak ve Gürpınar ilçelerinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.