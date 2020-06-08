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Van'da patlama! Ölü ve yaralı var

İHA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 21:09 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 21:09

Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi.


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Van Çatak patlama
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