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Van'da nevruz öncesi eylem hazırlığında olan 7 şüpheli yakalandı

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 14:40

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü  PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
 
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, örgütün  gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten bazı şüphelilerin, 21 Mart nevruz  kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olaylarını tertip edebileceği veya bu  olaylara katılabileceği bilgisini aldı.
 
Eş zamanlı 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
 
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan çok sayıda dijital  materyale el konuldu.
 
Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar  sürüyor.

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Van nevruz eylem
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