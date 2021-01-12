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Van'da model uçak eğitimi alan öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 16:05 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 16:05

Çaldıran Belediyesi, model uçak yapma ve model uçak uçurma kursuyla öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlıyor.


Belediye binasında uzman eğitmenlerden haftada 2 gün eğitim alan  öğrenciler, yoğun ilgi gösterdikleri kursta Çaldıran Belediyesinin temin ettiği  malzemelerle model uçak yapmayı öğrendi.
 
Öğrenciler, yaptıkları model uçakları Çaldıran Belediye Başkanı Şefik  Ensari'nin katıldığı programda uçurmanın sevincini yaşadı.
 
Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin imkanlarıyla  gençleri TEKNOFEST'e hazırladıklarını belirtti.
 
Öğrencilerin uzman eğitmenler eşliğinde model uçak yapmayı öğrendiğini  aktaran Ensari, şöyle konuştu:
"Eğitimlerle gençleri model uçak pilotluğuna ve uçak mühendisliğine  hazırlıyoruz. Çaldıran semalarında gençlerimizin pilotluk yapmalarını temenni  ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Projelerine  ve fikirlerine sahip çıkarak önlerini açmaya çalışıyoruz. Burada eğitim gören  gençlerimizin TEKNOFEST'te başarılı olmalarını ümit ediyoruz. Şu anda ilçemizin  seması gençlerimizin yaptığı uçaklarla renklendi."
 
Kursiyerlerden Diyar Aktaş, model uçak konusunda eğitim imkanı  sağlayan ve ekipmanlarını karşılayan belediye yetkililerine teşekkür etti.
 
TEKNOFEST'e katılmayı çok arzuladığını dile getiren Aktaş, başarılı  olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
 
Kursiyer Esma Çiçek de belediyenin desteğiyle model uçak uçurmayı  öğrendiklerini ifade ederek, "Haftada iki gün belediyede, bir gün de alanda ders  görüyoruz. Bu bizim açımızdan çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.
 

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Van model uçak TEKNOFEST
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