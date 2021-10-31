Van'da Kovid-19 hastalarının yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşuyor

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ''Vakalarımızın neredeyse yüzde 50'si 30 yaş altı ve bir kısım vakalarımız da hamile hastalarımız. Onun için tüm gençlerimizi ve hamile kardeşlerimizi aşı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı en düşük illerden Van 'da, sağlık ekipleri aynı başarının aşılamada da elde edilmesi için çaba gösteriyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan mobil ekiplerin kurdukları stantlarda ve kırsal bölgelerde yürüttükleri çalışmalar sayesinde Van'da vaka oranları en düşük seviyeye geriledi.

Bakanlık tarafından açıklanan her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında Van, 25 Eylül-1 Ekim döneminde 35,76, 2-8 Ekim döneminde 33,41 ve 9-15 Ekim döneminde 34,45 ile en düşük illerden biri oldu.

İkinci doz aşı oranında da yüzde 67'ye ulaşan Van'ın aşılamada mavi kategoriye geçmesi için çalışan sağlık ekipleri, henüz yaptırmayanlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının kent genelinde gayretli ve özverili çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Sünnetçioğlu, Van'daki tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının dönüşümlü olarak mobil ekiplere katılarak, kırsal bölgelerde aşı çalışmalarına destek verdiğini aktardı.

Bu çalışmalar sonucu Van'ın "sarı" kategoriye geçtiğini belirten Sünnetçioğlu, şunları kaydetti:

"Kent merkezi ve tüm ilçelerde aşı stantları oluşturduk. Bunun yanında mobil ekiplerimiz köylere, evlere kadar gidip insanların aşılarını yapıyor. Şimdiye kadar personelimiz hiç yılmadı, canla başla çalışıyor. Bu çalışmaları hiçbir vatandaşımızın hastaneye düşmemesi, yoğun bakımlarda yatmaması için ve ölümlerin olmaması için yapıyoruz. Tüm personelimiz fedakarca çalışıyor ve bu sayede belli bir başarıya ulaştık ancak bu yeterli değil 'mavi' kategoriye bir an önce ulaşmamız lazım. Aşıda iyi bir oran yakalamamız gerekiyor. İkinci dozda yüzde 67'lerde, birinci dozda ise yüzde 80'lerdeyiz. Bir an önce 2 ve 3'ncü dozlarda yeterli sayıya ulaşmamız gerekiyor."

"Yoğun bakımdaki hastaların yüzde 80'i aşısız olanlar"

Özellikle gençleri ve hamile kadınları aşı olmaya davet eden Sünnetçioğlu, sorumluluğun artık gençlerde olduğunu ve bağışıklığın sağlanması için bu kesimlerin de en kısa sürede aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Her sokakta ve caddede aşı çadırlarının olduğunu, ekiplerin vatandaşın ayağına kadar gittiğini aktaran Sünnetçioğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bilgi kirliliğine itibar etmesinler. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Aşı, Kovid-19 virüsünü tamamen zararsız hale getirilip kişinin bağışıklık sisteminin uyarılması için kişinin vücuduna verdiğimiz bir sıvı. Tabi bu belirli aşamalardan geçirilerek yapılan bir şey. Onun için kirli bilgilere itibar edilmemeli. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 10-12, servis doluluk oranımız da yüzde 13 seviyelerinde. Amacımız mümkün olduğunca yoğun bakımda, serviste yatan hiçbir Kovid-19 hastasının olmaması. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yapmalarını talep ediyoruz. Vakalarımızın neredeyse yüzde 50'si 30 yaş altı ve bir kısım vakalarımız da hamile hastalarımız. Onun için tüm gençlerimizi ve hamile kardeşlerimizi aşı yapmaya davet ediyoruz. Hamilelerde bağışıklık sistemi biraz daha düşüyor. O yüzden mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor."

Aşı yaptırmayan insanların pişmanlıklarına da tanıklık ettiklerini anlatan Sünnetçioğlu, "Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 80'i hiç aşı yapmamış ya da birinci dozunu yapmış ancak ikinci dozunu yaptırmayan kişilerden oluşuyor. Aşı olmadıkları için pişman oluyor ve bunu dile getiriyorlar. 'Biz aşı yapmadık ve bu sıkıntılı durumu yaşadık. Ne olur bizim sesimiz olun vatandaşlara duyurun.' diyenler oluyor. Biz de herkese aşı olmaları çağrımızı yineliyoruz." dedi.