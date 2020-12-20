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Van'da korkutan deprem!

AA |  20 Aralık 2020 Pazar - 7:49 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 8:45

Van'ın Başkale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4  büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, yaptığı  açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.
 
Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma  komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan  görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını,  çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
 
 

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