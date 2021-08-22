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Van'da kolilere gizlemiş bin 300 silah ele geçirildi

DHA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 20:41 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 20:41

Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenledi silah operasyonunda kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor


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Van İpekyolu silah operasyonu
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