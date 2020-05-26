Van'da kavga eden 13 kişiye toplam 41 bin 340 TL ceza

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Cevizalan Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 13 kişiye, corona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle, toplam 41 bin 340 TL ceza kesildi.

Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Cevizalan Mahallesi'nde saat 16.00'da meydana geldi. Mahallede aralarında daha önce husumet bulunan iki aile fertleri, arasında önce tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile fertleri taş, sopa ve küreklerle birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgaya karışan her iki aileden 13 kişiyi Gürpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 kişinin tedavilerine devam edilirken, taburcu edilen 10 kişi gözaltına aldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 13 kişiye koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 'sosyal mesafe'ye uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 340 TL para cezası uyguladı.