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Van'da iki kardeşin korkunç ölümü! Soruşturma başlatıldı

DHA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 19:45 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 19:45

Van'ın İpekyolu ilçesinde bozulan uydu çanağını onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıkan ve dengelerini kaybederek düşen Yıldız ile Cumali Tekin kardeşler hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


Olay Van'ın İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) kardeşler iddiaya göre uydu çanaklarını onarmak içn bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. Uydu çanağını onardıkları sırada buzlanmanın meydana geldiği çatından iki kardeş dengesini kaybederek düştü.
 
Binadan düşen Tekin kardeşler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van İpekyolu bina
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