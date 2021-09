Van'da HDP önünde eylemdeki anne: Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar

'KIZIM SAVCI OLACAKTI, HAYALLERİNİ ÇALDILAR'

Kızı Şeymanın henüz 13 yaşındayken HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya götürüldüğünü söyleyen Nazlı Sancar, "Ben 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Ama boynumu eğmiyorum. Bu 20'nci haftadır Van'da eylem yapıyoruz. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle hepimiz kazanacağız.Biz evlatlarımızı söke söke onlardan alacağız. Biz evlatlarımızı HDP ve PKK için doğurmadık. Vatanımıza, devletimize hayırlı bir evlat olsun diye doğurduk. Kızım savcı olacaktı, hayallerini çaldılar. Kızımın elinde kalem alıp silah verdiler. Ben kızıma gelinlik giydirmek istiyordum. Kefen giydirmek istemiyordum. Kendi evlatlarını özel kolejlerde okutuyorlar, bizim gibi fakir fukarının çocuklarını götürüp dağlarda mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Çocuklarımızı aç ve susuz bırakıyorlar. Alllah bizim hakkımızı bırakmasın. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Doğurduğum Şeyma'yı istiyorum. Canımı, ciğerimi istiyorum. Şeyma kızım eğer beni duyuyorsan gel teslim ol. 10 yıldır senin peşindeyim. Her saniye, her saat benim aklımdasın. Orası senin yerin değil, onların silahını at gel. Onlar haindirler, bebek ve çocuk katilidirler" dedi.