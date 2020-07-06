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Van'da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:50 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 11:50

Van'da yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi  için birtakım önlemler alındığı belirtildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama  şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı  olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak,  terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin  sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi,  temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel  asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi  amacıyla 07 Temmuz'dan geçerli 21 Temmuz da dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van  ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü,  açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır  ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el  ilanı dağıtılması yasaklanmıştır."
 

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