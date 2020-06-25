Van Özalp'da deprem! Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR SADECE BİR EVDE KISMİ YIKIK VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var." bilgisini verdi.
Soylu, sosyal medya hesabından Van'ın Özalp ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Van'da 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun."
VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN İLK AÇIKLAMA
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başladık." bilgisini verdi.
Bilmez, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
İlçe merkezinin yanı sıra bağlı köylerde de tarama çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Bilmez, şunları kaydetti:
"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramada bir köyümüzde bir evimiz kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarına arkadaşlarımız başladı."
DEPREM UZMANLARINDAN AÇIKLAMA
Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bölge yakın zamanda İran'da benzer büyüklükteki depremde bir takım hasarlar ve can kayıpları yaşamıştır. 2011'de Van'da meydana gelen deprem, bu bölgedeki fayın üzerinde meydana geldi. Van'dan Özalp'e doğru giden ters fay niteliğinde faylar var. Kuzeyde 1976'da 7 büyüklüğünde Çaldıran depremini yaratan faylar var. Bu faylar Muradiye-Saray yönünde İran'a uzanan faylar.
5.4 düşük ama maalesef köylerde, mezralarda tam da fayın üzerine gelecek yerlerde, kerpiç, çamur harçlı yapılar var. Geleneksel köy tipi yapılar ve 5-6 şiddetli depremlerde yıkılıyor ve can kaybına yol açıyor. Bu tür yapılarda maalesef can kayıpları söz konusu olabiliyor.
İran'daki fayın devamı diyebiliriz. Fay aynı fay olmayabiliriz. Daha önce meydana gelen deprem Başkale fayı dediğimiz, daha güneyde... "
ARTÇILAR EN AZ 1 HAFTA SÜRECEK
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Geçen aylarda İran sınırlarında depremler vardı. 5'i geçen depremlerde Doğu Anadolu'da evler yıkılabiliyor. Aslında yıkılmaması lazım. Depremi sorunlu tutamayız ama mühendislik görmemiş, kırsal kesimdeki evlerde yıkımlar olabiliyor. 5.4'te bile sıkıntı yaşayabiliriz. 2011'deki Van depremi olmuştu, bu onun tam doğusuna geliyor. Eğer verilen merkez üssü doğruysa bir doğu-batı fayı üzerinde gelmiş olması muhtemel.
Detaylara göre yeni yorum yapabiliriz. Artçılar en az 1 hafta 10 gün sürecek bu 4.5 şiddetine varabilir. Bu 5'e yaklaşan her depremden sonra biz irkiliyoruz. Bu zaafiyetler bizi endişelendiriyor. 4.5 çok büyük bir deprem değil ama yığma yapılarda kırsal kesimlerde yıkımlar meydana gelebilir. Doğuda insanlar hayvancılıkla geçindiği için ekonomik kayba uğrayabilir. Başkale fayının İran'a doğru geçen kesimde meydana gelmişti önceki depremler ama bizle ilgiliydi. Fakat 5.4'ün bulunduğu yerde herhangi bir fay görünmüyor. Belki merkez üssünde bir kayma meydana gelmiş olabilir.