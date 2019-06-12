12 Haziran 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
27°C / 20°C
GALERİ VİDEO
BIST 93.214 0.42 EURO 6,5830 0.25
USD 5,8130 0.28 ALTIN 249,740 0.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 8:07 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 8:48

İçişleri Bakanlığı "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli ‘Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklaması yaptı.


Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek  Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale  getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran  ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava  destekli "S?ehit Jandarma Er  Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin  etkisiz hale getirildiği kaydedildi.  Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.