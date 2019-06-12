Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "S?ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 12 Haziran 2019 Çarşamba - 8:07 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 8:48