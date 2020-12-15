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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

15 Aralık 2020 Salı - 1:14 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 1:41

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor" ifadelerini kullandı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 
 
VAN VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
 
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Twitter hesabından açıklama yaptı.
 
Bilmez depremle ilgili, " Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.
 

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