Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

VAN VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bilmez depremle ilgili, " Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.