Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA | 13 Haziran 2019 Perşembe - 17:28 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 17:28
İçişleri Bakanlığından, Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.