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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 17:28 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 17:28

İçişleri Bakanlığından, Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

 

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