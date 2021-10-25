Van çikın, tu çikın!

Kanal D’nin hafta içi her gün ekrana gelen, fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki sunucusu Safiye Soyman Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00’da Kanal D ’de…

Safiye Soyman, Nuray Hanımın evine aldığı Koreli öğrenci hikayesinden kendi yurt dışı hikayelerine geçti. İngilizce yüzünden neler çektiğini anlattı. Onun anlattıkları ise, stüdyoyu neşeye boğdu!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

Safiye Soyman, kaynanaların yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?