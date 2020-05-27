Van Bardakçı TOKİ kura sonuçları – Van Tuşba Bardakçı TOKİ çekilişi ve sonuçları

Van TOKİ kura sonuçları merak ediliyor. Van Tuşba TOKİ kura sonuçları corona virüsü nedeniyle verilen ara kapsamında uzun bir süredir bekleniyordu. Tuşba TOKİ kura çekilişi bugün yapılıyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van Tuşba kuraları bugün saat 14.00’de başlıyor. 2+1 210, 3+1 90 konutun hak sahibini bulacağı Van Tuşba Bardakçı TOKİ kura çekimi internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Van TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Van Bardakçı TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte Tuşba TOKİ kura sonuçları…

Van TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Van Tuşba Bardakçı TOKİ sonuçları nereden takip edilecek? Tuşba Toki kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? TOKİ 100 sosyal konut projesi corona virüsü salgını nedeniyle verdiği aranın ardından seyircisiz olarak kaldığı yerden devam ediyor. Bugün TOKİ kuraları Van Tuşba ilçesi için çekilecek. Çekilişler, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilebilecek. Peki, Van Bardakçı TOKİ kura sonuçları 2020 nereden sorgulanacak? Van Tuşba kura çekilişi sonuçları 2020 isim listesi belli oldu mu?

VAN TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLE

Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 27 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak olan TOKİ kura çekilişi canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

VAN TUŞBA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

VAN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tuşba TOKİ konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 2+1 210, 3+1 90 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TUŞBA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA