Oyunseverler Valorant Gece Pazarı için aramalarını sürdürüyor. Online oyunlar arasında en çok oynananlardan birisi olan Valorant'ta oyuncuya özel bazı sürprizleri sunacak. Valorant Gece Pazarı, güncelleme ile birlikte oyun tutkunlarının erişimine açık olacak. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?

Valorant Gece Pazarı belirli periyodlarla erişime açılıyor. Haziran ayı içerisinde erişime açılması beklenen Valorant Gece Pazarı yeni bir şampiyonla beraber oyun mağazasına Gece Pazarı vitrinini getirmiş olacak. Riot Games tarafından geliştirilen ve gün içerisinde on binlerce kişi tarafından oyunla ilgili çeşitli hediyeler dönem dönem aktif ediliyor. Oyuncuya özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon olacak. Kaplamalar tıpkı mağazadan alınır gibi alınabilecek. Peki, Valorant gece pazarı ne zaman gelecek 2021 Haziran?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Gece Pazarı 20-25 gün kala aktif hale gelmektedir.