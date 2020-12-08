BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, döviz ve altın işlemlerinde uygulanan valör uygulaması kalkıyor. BDDK'dan yapılan açıklamanın ardından pek çok kişi de "Valör uygulaması nedir? BDDK Valör uygulaması ne anlama geliyor?" sorusunu araştırıyor. Peki, Valör uygulaması nedir? İşte BDDK'nın Valör uygulaması hakkında merak edilenler...

BDDK'dan valör uygulaması ile ilgili açıklama geldi. Valör uygulaması BDDK 'nın "100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulama kaldırıldı." açıklamasının ardından pek çok kişi 'Valör uygulaması nedir? BDDK Valör uygulaması ne anlama geliyor?' sorularını araştırıyor. İşte valör uygulaması ile ilgili bilgiler...

Valör uygulamasına dair detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar konuya yönelik arama yapmaya başladı. Bugün, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) altın ve dolar alım işlemlerinde meblağın ilgilinin hesabına bir iş günü valörlü olarak aktarılmasına ilişkin uygulamanın kaldırıldığını duyurdu.

BDDK'nın aldığı kararlar şöyle:

Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine karar verdi.

Emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına karar verdi.

Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna tutulmasına karar verdi.

VALÖR UYGULAMASI NEDİR?

100 gram altın ve 100 bin dolar üzerindeki işlemlerde Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NEDİR? VALÖR UYGULAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bankacılık sisteminde bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı burada faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Uygulamada genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.

Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.

Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.