Valilikten flaş corona kararı! Günde 7 saat sokağa çıkma yasağı

Türkiye Günlük corona virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1509 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 48 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ilimizde ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.