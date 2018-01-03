Valilikten flaş açıklama! Tunceli'de ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Ovacık ilçesi ile kent merkezinin kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, toprak altına gizlenen 3 el yapımı patlayıcının yanı sıra 10 küçük tüp ve 120 litre mazotun yanı sıra gece görüş körüğü, naylon, çadır, uyku tulumu, şemsiye, hortum, dağcı ipi, yemek kazanı, panço, elek, battaniye, çay, sıvı yağ gibi çeşitli yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.