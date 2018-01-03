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Valilikten flaş açıklama! Tunceli'de ele geçirildi

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 20:28 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 20:29

Tunceli'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 3 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.


 Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına  bağlı birliklerce Ovacık ilçesi ile kent merkezinin kırsalında terör örgütüne  yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda tespit edilen bir sığınakta, toprak altına gizlenen 3 el  yapımı patlayıcının yanı sıra 10 küçük tüp ve 120 litre mazotun yanı sıra gece  görüş körüğü, naylon, çadır, uyku tulumu, şemsiye, hortum, dağcı ipi, yemek  kazanı, panço, elek, battaniye, çay, sıvı yağ gibi çeşitli yaşam malzemesi ile  tıbbi malzeme ele geçirildi.
 
  
Açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale  getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
 
  
 

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