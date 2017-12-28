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Valilikten flaş açıklama! Pülümür'de ele geçirildi

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 0:51 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 0:51

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütünce kullanılan sığınak, depo ve mağaralarda, 4 patlayıcı düzeneği ve çeşitli malzemeler bulundu.


 Valilikten yapılan açıklamaya göre,  İl Jandarma Komutanlığına bağlı  birliklerce, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pülümür  ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
 
Teröristlerce kullanılan 9 sığınak, 12 depo ve 2 mağarayı tespit eden  güvenlik güçleri, yaptıkları aramalarda 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı  yapımında kullanılan 12 kilogram amonyum nitrat, 202 pil, 33 mutfak tüpü ve 160  metre kablonun yanı sıra bir el bombası mandalı, 3 takım kar elbisesi, 4 örgüt  kıyafeti, 40 çift ayakkabı, 30 kilogram bulgur, 10 kilogram zeytin, 160 metre  kablo, dürbün, kumaş, güneş paneli, sırt çantası, el çantası, batarya, şemsiye,  akü, gaz lambası ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve yaşam malzemesi ele  geçirdi.
 
 Kentte teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla  sürdürüldüğü belirtildi.
 
  
 

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Pülümür tunceli PKK
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