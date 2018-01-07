Valilikten flaş açıklama! Bingöl'de ele geçirildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün Genç ilçesi sınırlarında düzenlenen operasyonda 1 adet uçaksavar silahı Doçka, 79 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca 16 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 22 adet elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp ve bol miktarda yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirildığı kaydedildi.