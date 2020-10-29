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Valilikten 'corona' talimatı

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 15:55 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 15:55

Edirne Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında "havalandırma talimatı" yayımladı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent  merkezi ile ilçelerde dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle  yürütülüyor. 
 
Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile Valilik koordinasyonunda İl Özel  İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların  yanı sıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor. 
 
Temiz hava ile mücadeleye katkı sağlanacak
 
Bu önlemlere ek olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid- 19  tedbirleri kapsamında "Havalandırma Talimatı" yayımlandı.
 
Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı  alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık  havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de  anlatıldı.
 
Havalandırmanın ne şekilde yapılacağının yönergelerinin bulunduğu  talimat, kamu kurum kuruluş, özel sektör kuruluşları yöneticilerine gönderildi.
 
 Talimata uyulup uyulmadığı Vali Yardımcılarının denetiminde tüm kurum  amirlerinin sorumluluğuna verildi. Ayrıca "Havalandırma Takip Çizelgeleri”  oluşturularak havalandırmanın denetlenmesi sistematik hale getirildi.
 
 "Biz uyuyoruz misafirlerimiz de kurallara uymalı"
 
Kent merkezinde vatandaşların büyük bölümünün maske kuralına uyduğu  gözlendi. Sigara içenler dışında neredeyse Saraçlar Caddesindeki yayaların tamamı  maskelerinin nizami şekilde takılı olduğu görüldü.
 
Vatandaşlardan Hakan İnceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  kentte maske ve mesafe kuralına büyük oranda uyulduğunu söyledi.
 
Vaka artışının İstanbul'dan ziyade Bulgaristan'dan gelen yoğun turist  akınından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden İnceoğlu, "Vaka artışı kalabalık  mekanlar ve pazar yerlerindeki yoğunluktan oluyor. Maske, mesafe ve hijyene uymak  zorundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. " dedi.
 
Murat Şarbalkanlı da Edirne'de yaşayanların kurallara uyduğunu  belirtti.
 
 Ancak dışardan gelenlerin kural ihlali yaptıklarını gözlemlediğini  anlatan Şerbalkanlı, "Edirne'deki vatandaşlarımız maske, mesafe ve kurallara  uyuyor. Ancak İstanbul temaslı gelen vatandaşların bu kurallara uymadığını  görüyoruz. Biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Sağlık Bakanımız dış temaslı  olarak Edirne'de bir artış olduğunu söyledi. Bunlara hem Edirneliler hem de  misafirlerimiz uyarsa ekonomi ve toplum sağlığı açısından iyi olur." diye  konuştu.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Koronavirüs Bilim Kurulu  Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'a yakın temaslı illerde vaka  sayılarının arttığını belirtmiş, bu iller arasında Edirne'yi de saymıştı.
 Koca, Edirne'de vaka artışının yüzde 91 olduğunu vurgulamıştı.
 
  
 

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