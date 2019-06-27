Valilikten Amerikan Beyaz Kelebeği uyarısı

Amerikan Beyaz Kelebeği ekonomik olarak da zarar vermeye başladı. Düzce Valiliği de böcekle ilgili olarak “İlimizde uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı birinci döl zararı genellikle Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde toplu halde yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından pupa dönemine girerek ikinci döl zararı ya da ertesi yıl erginleri meydana getirmek üzere toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir.

Zararlının tırtıl kolonileri ilk döl için Haziranın ilk yarısında sayılmalıdır. Tırtıl kolonilerini saymak için dalların uçlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri, fındık bahçelerinde bahçeyi temsil edecek şekilde her bahçede 10 Ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır.

Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere iki döl zararı olan bu zararlı ile mücadele kapsamında yapılan kontrollerde yapraklarda yumurta paketleri ve larva kümeleri görüldüğünde mücadele zamanının geldiği anlaşılmalıdır. Entegre Mücadele Prensipleri kapsamında yapılacak ilaçlı mücadelede asıl amacın, zararlının tamamen yok edilmesinden çok popülasyon yoğunluğu dikkate alınarak zararlının meydana getireceği zararın ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak olmalıdır. Çiftçilerimiz kendi bahçelerinde yapacakları kontrollerde; yapraklarda yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş ağlar ile karşılaştıkların da, bunları öncelikle budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeleri, popülasyonun yüksek seyretmesi halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdırlar. İlaçlı mücadelede özellikle arılara zarar vermeyen çevre dostu ilaçlar kullanılmalıdır. Çiftçilerimizin İl veya İlçe Müdürlüklerimize başvurarak reçete yazdırmaları, reçete sonucunda yazılan ilacı alarak ilaçlı mücadeleye başlamaları gerekmektedir” denildi.