Valilikler resmen duyurdu! Yasak haberleri peş peşe geliyor, hafta sonu ve hafta içi...

Son dakika yasak kararları peş peşe geliyor. Birçok ilde valilikler duyurdu. Tamamen girilmesi yasaklandı. Ülke genelinde devam eden orman yangınları sonrası valilikler birçok tedbir ve önlem almaya başladı. Bu kapsamda bazı illerde 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklandı. Bu açıklamanın ardından Ormanlık alanlarda kamp yasak mı? Kamp yasağı ne zamana kadar sürecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Bu şehirler arasına Niğde, Edirne, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Batman ve Bursa da eklendi. İşte tüm detaylar...

Balıkesir, Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Valilikler tarafından alınan karar doğrultusunda birçok ilde ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi. Kocaeli İzmir , Çanakkale ve İstanbul da bu iller arasında bulunuyor. Ormanlık alanlarda kamp yasak mı? Kamp yasağı ne zamana kadar sürecek? gibi soruların yanıtları ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İSTANBUL VALİLİĞİ: 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ HAVA HALLERİ NEDENİYLE...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

YETKİLİLERDEN BAŞKASININ GİRMESİ YASAK!

İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ DE AÇIKLADI!

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği'nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.

GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞE 15 GÜN YASAK

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.

BALIKESİR'DE ORMANLARA GİRİŞ 3 AY YASAKLANDI

Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANLARA GİRMEK YASAKLANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

BURSA DA EKLENDİ

Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Bu şehirler arasına Bursa da eklendi.

Piknik alanlarında 19.00 ile 07.00 arası mangal yasak

Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV , UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

Uludağ'da ormana girmek yasak

Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik alanlarında da 19.00 ile sabah 07.00 arası mangal yakılması yasaklandı. Ayrıca, Çobankaya-Bakacak arasında yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak ve ormana girmek 1 ay boyunca tamamen yasaklandı.

Kurallara uymayanlara ceza

Piknik ve kampların yanı sıra, Bursa il sınırları içinde anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla atığı, bağ, bahçe atıkları ve dal parçaları gibi şeylerin kontrollü yakılması da yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında da 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılacak.

Ayrıca Yalova 'da da ormanlara girmek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı.

NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAK

Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde anonslar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilen toplantıda, ormanlık sahaların mıntıkasında olduğu Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin belediye başkanlıklarınca, itfaiye araçlarının bakım ve kontrolleri yaptırılarak hizmete hazır tutulması da karara bağlandı.

4 İLDE DAHA YASAKLANDI

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Batman 'da ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, hava şartlarının yanı sıra gerek tedbirsizlik ve dikkatsizlik gerekse yasalarda öngörülen kurallara uymama ve ihmaller nedeniyle meydana gelebilecek orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, piknik ve mesire yerleri dışında kalan orman alanlarına giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Alınan karar ve önlemlere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğünün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü şekilde giriş çıkış yapmaları ve iş sahiplerinin en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vermeleri gerekmektedir. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola verilmesi ve piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar tarafından, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde, gerekli bakımın gerçekleştirilmesi, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınması ve gerektiğinde enerji kesintisinin uygulanması gerekmektedir. Tüm belediyelerimizin yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulundurmaları, Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin gözetim ve denetim yapılması kararlaştırılmıştır."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, yangınların önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında 10 maddelik tedbir kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlarda piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman yakınında havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeleri uçurmanın da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve mahalle muhtarlarınca müştereken sağlanmasına karar verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, ot, dal) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak."

Batman

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak, ormanlık alanlara giriş çıkışların kontrol altında tutulması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Piknik ve mesire yerleri dışında ormanlara giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı ifade edilen açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün programlı faaliyetlerinin aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahiplerinin kontrollü giriş çıkış yapacağı ve en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi vereceği kaydedildi.

Bu kararın il ve ilçelerde belediyelerce, köylerde ise ilçe müftülüklerince halka duyurulacağı belirtilen açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı bildirildi.

Edirne

Edirne Valiliği'nce, ormanlık alanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması hakkında tedbir kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki günlerde beklenen aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle, ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla 30 Temmuz, 31 Ağustos tarihleri arasında il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkili ve izinli kişiler dışında girişler yasaklanmıştır."