Valilikler peş peşe açıkladı! İstanbul dahil çok sayıda ilde flaş karar

Bazı kentlerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime başlanamadı. İstanbul'un aralarında bulunduğu çok sayıda şehrin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı. İşte yüz yüze eğitime kar tatili arası veren iller...

Eğitime kar tatili haberleri peş peşe geliyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitim e kar engeli geldi. İşte yüz yüze eğitime kar tatili arası veren iller...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbul lular, kar ve buzlanma nedeniyle; bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."

BALIKESİR

Balıkesir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime verilen ara, bir gün daha uzatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 ilçede kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Burhaniye, Erdek, "Ayvalık, Bandırma Edremit , Gömeç, Gönen ve Manyas dışındaki 12 ilçemizde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi-özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine, 18 Şubat Perşembe günü bu okullarımızda uzaktan eğitime 1 gün daha devam edilmesine karar verilmiştir."

KARS

Kars'ta, kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AA muhabirine, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat 2021 Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

Öksüz ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

ORDU-GİRESUN-SİNOP-RİZE-GÜMÜŞHANE-TRABZON

Giresun, Sinop, Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar nedeniyle Ordu Rize ve Gümüşhane'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi. Trabzon 'da ise 4 ilçede okullar tatil edildi.

Karadeniz Bölgesi’nde görülen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Bölgede Ordu, Giresun, Sinop, Rize ve Gümüşhane'de yüz yüze eğitime perşembe günü ara verildi. Trabzon'da ise Tonya, Maçka ve Araklı ilçelerinde 2 gün, Yomra da ise 1 gün okullar tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl'de hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu kent genelinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

"Resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de söz konusu tarihlerde idari izinli sayılacağı belirtildi.