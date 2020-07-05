06 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.748 -0.99 EURO 7,7210 0.23
USD 6,8670 0.21 ALTIN 392,360 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Valilik’ten sosyal medyadaki kan donduran görüntülerle ilgili açıklama

AA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 16:36 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 16:37

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.


Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.     
 
Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.     
 
Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.     
 

ETİKETLER

Sakarya valilik hayvana şiddet
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.