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Valilik 'seferberlik başlatıldı' diyerek harekete geçti!

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 18:56 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 18:56

Bilecik Valiliğinin, kentte bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine yapılan denetimler sonucunda, faaliyetlerinde uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, kentte bir süredir kamuoyu gündemini  meşgul eden gıda zehirlenmesi şüphesi vakaları üzerine Valiliğin koordinasyonunda  merkezde 3 ve ilçelerde 7 olmak üzere 10 gıda denetim ekibinin başta yemek  fabrikaları olmak üzere, öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde gıda denetimlerinde  bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 5 işletmeye  toplam 51 bin 671 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:
 
"Bunun yanı sıra 10 yemek numunesi alınarak analizleri yapılmak üzere  ilgili Gıda Kontrol Laboratuvarına teslim edilmiştir. Analiz sonucuna göre ayrıca  işlem yapılacaktır. Alo 174 gıda ihbar hattına gelen ihbarlar hızlı bir şekilde  değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde denetim seferberliği başlatılmıştır."

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Bilecik Valiliği faaliyet sağlık işletme para cezası
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