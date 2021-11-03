03 Kasım 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.547 0.91 EURO 11,2350 1.00
USD 9,6950 0.97 ALTIN 548,020 -0.73
CANLI BORSA
TÜMÜ

Valilik resmen harekete geçti! O kaymakam görevden alındı

Mustafa KIRLAK/KORGAN, (Ordu), (DHA) |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 18:40 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 18:40

Ordu'nun Korgan İlçe Kaymakamı Miraç Akbulut görevinden alındı.


Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Ordu Korgan Kaymakamı'nın, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yapmış olduğu konuşmadan dolayı görevinden alındığı yönünde gerçek dışı haberler yer almaktadır. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmayan bu haberlere yönelik olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin, söz konusu bu görevden uzaklaştırmayı açıklamalarıyla çarpıtarak olduğundan farklı göstermeye çalışması ise esef vericidir" ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER

Ordu Miraç Akbulut Korgan Kaymakam
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.