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Resmen duyuruldu! Toplu halde bulunmak yasaklandı

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 18:50 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 18:58

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında park, mesire yeri ve sahillerde toplu halde bir araya gelmek ve yeme içme faaliyetinde bulunmak yasaklandı.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,  Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.
 
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kamuya açık alanlarda toplu  şekilde piknik yapmak, çay içmek, alkol almak, ateş ve mangal yakmak gibi  sebeplerle bir araya gelinmesinin ve yeme içme faaliyetlerinin yasaklanmasına oy  birliği ile karar verildiği belirtildi.
 
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha  Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir  araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının, tercih değil  zorunluluk olduğu belirtilerek konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri  yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin  verilmeyeceği kaydedildi.
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili  maddeleri gereğince idari işlem yapılarak adli işlemlerin başlatılmasına ve  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi  kapsamında gerekli işlemin yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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Muğla koronavirüs mesire
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