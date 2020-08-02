Sinop Valiliği konutu arkasındaki yolda havaya ateş açan 3 kişi, polisi alarma geçirdi. Gazi Caddesi üzerinde bulunan valilik konutu arkasındaki yolda, dün saat 19.00 sıralarında, 3 kişi havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliden 2'sini tabancaları ile birlikte yakaladı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, polis merkezine götürülürken, cadde üzerinde yapılan incelemelerde 4 boş kovan bulundu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun konutta olmadığı sırada yaşanan olayla ilgili polis, çok yönlü soruşturma başlattı.
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Valilik konutu arkasında silah sesleri! Polis alarma geçti...
DHA | 02 Ağustos 2020 Pazar - 10:16 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 10:18