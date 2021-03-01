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Valilik duyurdu! O İlde 15 gün süre ile yasak!

01 Mart 2021 Pazartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 19:31

Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.


Hakkari Valiliği oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri  yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin, 15  gün süreyle yasaklandığı bildirdi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri,  devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç  işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın  korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel  toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
 
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19.  maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince  Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinliklerin kapsam dışında  bırakıldığı aktarılan açılamada, şunlar kaydedildi:
 
"Hakkari il sınırları içinde 2 Mart günü saat 00.01'den 16 Mart günü  saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma  açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi,  protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve  toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantılar, ses-yayın araçları ile  yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma,  basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza kampanyası, dilek feneri, balon  uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu  kurum, kuruluşları hariç, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro,  skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı,  bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki  her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı  alınmıştır."

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