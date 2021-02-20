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Valilik duyurdu! Normalleşme başlıyor, İşte kaldırılan yasaklar

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 18:25 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 18:25

Bartın Valiliği, İl Pandemi Kurulunun, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılması yönündeki kararın tavsiye kararı olduğunu, nihai kararın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacağını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, Pandemi İl Koordinasyon Kurulu  toplantısının Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınması gereken  tedbirler ve kademeli normalleşme sürecinin değerlendirdiği toplantıda alınan  kararların tavsiye kararlar olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bilindiği gibi illerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbir  kararlarını almak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. İl  Pandemi Koordinasyon Kurulları, bu meclislere, alacakları kararlarda danışmanlık  yapan ve tavsiyede bulunan alt kurullardır. Başka bir ifadeyle Pandemi  Kurullarının kararları icrai nitelikte değildir. Uygulamayı şekillendiren icrai  kararlar İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınmaktadır. Pandemi Kurulu kararı,  ilimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayılarının birlikte  değerlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararıdır. Henüz icrai nitelikte  değildir. İlimizdeki okulların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili olarak İl Umumi  Hıfzıssıhha Meclisince alınacak icrai kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın  talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri  Bakanlığı tarafından belirlenecek çerçeveye göre  kamuoyuyla paylaşılacaktır."
 

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Bartın Valiliği yüz yüze eğitim 65 yaş ve üzeri
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