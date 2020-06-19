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Valilik duyurdu! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA |  19 Haziran 2020 Cuma - 9:11 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 9:16

Valilik duyurdu. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde 15 köy ve bağlı  mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek  şunlar kaydedildi:
 
"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Kepenek, Suboyu, Dirlik,  Aktoprak, Dönertaş, Boblesür, Sallıca, Teknecik, Beşikli, Sarıdal, Yorgalar,  Yumrukaya, Uçankuş ve Çörekli köyleri ile mezraları bölgesinde, bölücü terör  örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri  bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının  yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl  İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 06.30'dan itibaren ikinci  bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
 

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