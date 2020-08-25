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Valilik duyurdu! 2 saat kısıtlaması getirildi

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 9:22 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 9:22

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizasyonların 2 saatle sınırlandırılması kararlaştırıldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
 
Kurul, salgınla mücadele kapsamında düğün, mevlit, nişan, gelin alma,  kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 2 saati aşmamak suretiyle en geç  saat 22.00'de tamamlanmasına karar verdi.
 
Ayrıca etkinliklerde araç konvoyu oluşturulmasını yasaklayan kurul,  tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi  gereğince idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
 
 Kurul, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara  ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin  başlatılması yönünde de karar aldı.
 
  
 

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