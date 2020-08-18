Valilik açıkladı! İzmir'de yeni corona virüs kararları

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı: