Valilik açıkladı! İstanbul için flaş bayram kararı

İstanbul Valiliği, Kurban bayramı tedbirlerini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada tedbirler şu şekilde belirtildi:
Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde edâ etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemler planlanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
Vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamı içinde geçirmelerini temin etmek için koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı kontrollü sosyal hayat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri çerçevesinde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine en üst düzeyde riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir.
Kurban Bayramı'nın kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak geçirilmesini sağlamak amacıyla İstanbul'da alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.
1. COVID-19 salgını ile mücadelede halihazırda uygulanan sosyal mesafenin korunması, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir.
2. Kaymakamlıklar tarafından ilçelerimizde yapılacak bayramlaşma programlarının zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi; kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması; temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi; katılımcı sayısının kısıtlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir.
3. Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde;
Bayram ve Cuma namazlarında;
Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu AVM, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde;
Gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında;
Piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda;
Ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde;
Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde ilgili kurumlarımızca gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
4. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için 01.07.2020 tarih ve 57522 sayılı yazımız ile duyurulan Bakanlığımız Genelgesinde getirilen kurallar çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.
5. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleriyle başlatılan denetimler titizlikle uygulanmaya devam edilecektir.
6. İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecektir.
7. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Belediye Zabıta ekipleriyle koordineli çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.
8. Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında tam zamanlı denetim yapılmakta, gerekli şartları taşımayan sevklere izin verilmeyecektir.
9. İstanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kurban satış ve kesim yerlerinde denetim çalışmaları aralıksız sürdürülecektir.
10. İstanbul genelinde izinli 322 satış yeri ve 869 kesim yerinde bayram süresince İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından sürekli olarak kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılacaktır.
11. Trakya Bölgesinin Şap Hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesine gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verilecektir.
12. Ayrıca “HaySagö adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkânı sunularak, bildirim ve şikâyetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır.
13. Kurbanlık satışlarında vatandaşlarımızın dolandırıcılık ve sahte para kullanımına karşı dikkatli olmaları;
Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını, belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri;
Satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir.
14. İl Sağlık Müdürlüğünce, sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
15. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.
16. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından; karayolu, raylı sistem, deniz ve havayolu ile yapılacak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla belirlenen denetim noktaları ile kara, deniz ve havadan 7/24 esasına göre denetim ve kontroller yapılacaktır.
17. Belediye ve güvenlik birimlerimizin personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.
18. Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştireceklerdir.
19. Bayram süresince;
İl Emniyet Müdürlüğümüzce 581 trafik, 1529 asayiş, 188 motorize, 3 helikopter ekibi ve 17.500 personel
İl Jandarma Komutanlığımızca 42 trafik, 101 asayiş, 11 motorize, 1 helikopter ekibi ve 4.692 personel
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızca 5 dalış timi, 4 bot, 1 radar timi ve 1 helikopter görev yapacaktır.
20. Elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır.
21. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıdaki telefon numaraları vasıtasıyla ilgili kurumlara başvurmaları gerekmektedir.
İBB'DEN KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığını bildirildi.
İstanbul'da bu sene Avrupa Yakası'nda 5, Anadolu Yakası'nda 3 olmak üzere, İBB’ye ait 8 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verilecek.
Alibeyköy-Eyüpsultan, Çakmaklı-Büyükçekmece, Kayaşehir-Başakşehir, Kestanelik-Çatalca, Yeşilkent-Avcılar, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, 255 bin metrekarelik alana sahip. Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde, hem kurban satışı hem de kesim hizmeti verilecek.
Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve kantin de bulunuyor.
Temizlik çalışmaları sürdürülecek
İBB ekipleri, Kurban Bayramı süresince kent genelindeki vektörlerle mücadele hizmetini de toplam 503 personelle aksatmadan yürütecek. Bayram boyunca, 8 kurban kesim ve satış noktasında, mobil hijyen uygulamaları hizmeti kapsamında, 2 araç, 2 personel ile 22 atomizer cihaz eşliğinde dezenfeksiyon uygulaması yapacak.
İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İSTAÇ AŞ, 5 gün boyunca toplamda 8 bin 151 nöbetçi personeli ile hizmet verecek. Bayram boyunca tıbbi, endüstriyel, hafriyat atıklarının toplanması ve bertarafı işlemleri kesintisiz şekilde yapılacak. Deniz ve kıyı temizliği de aksamadan sürdürülecek.
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi, bayram süresince her gün İstanbul'un iki yakasında toplam 400 personeliyle, yeşil alanlarında temizlik çalışmalarına devam edecek.
Zabıta 900 personelle çalışacak
İBB Zabıtası, bayram boyunca her gün ortalama 900 personel, 496 araç ve 250 ekip vardiyalı olarak görev yapacak.
Ekipler, başta kurban kesim ve satış alanlarının denetlenmesi olmak üzere birçok görevi yerine getirecek. Yolda kalan araçlara çekici desteği verilmesi, dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi, koronavirüs tedbirlerinin izlenmesi ve toplu ulaşım araçlarının denetlenmesinin yanı sıra ana arterlerde izinsiz kurban kesimlerinin takibini yapacak.
İBB, bayram süresince, kent genelindeki bin 192 kurban satış ve kesim alanının denetimini de gerçekleştirecek. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, veteriner hekimlerce gerçekleştirilecek denetimlere, İBB Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de katılacak.
Öte yandan İBB ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde, kaçak ve kontrolsüz kesimlerle ilgili denetimlere bayram süresince devam edecek. İSKİ ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise özellikle İstanbul Boğazı çevresinde kötü görüntülerin ortaya çıkmaması için teyakkuzda olacak.
153 Beyaz Masa 24 saat çalışacak
İBB, bayram süresince kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ oluşturdu. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması içinse ekipler görev alacak. Gelen ihbarları değerlendirecek İBB Boğa Timleri, kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.
Ek seferler düzenlenecek
İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı. Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.
31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri yani cumartesi, pazar ve pazartesi günleri ise cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak. Bayramın 2,3,4'üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07.00'de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü pazar, sonraki günler cumartesi planına göre yapılacak.
Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.