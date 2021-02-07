Valilik açıkladı! İkinci bir duyuruya kadar yasak

Mardin'in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde, 9 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.