Valilik açıkladı! Gözaltına alındı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında, Elazığ'a görevli olarak gönderilen jandarma uzman çavuş H.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Elazığ'daki güvenlik güçlerine yakalama kararının iletilmesi üzerine jandarma ekipleri, şüpheliyi Alacakaya ilçesinde gözaltına aldı.
Balıkesir'e gönderilen H.Y'nin, askeri okullara hazırlanan öğrencilere ait örgüt evlerinde "abi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü tespit edildi.