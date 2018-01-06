07 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.638 0.99 EURO 4,4990 -0.62
USD 3,7350 -0.33 ALTIN 158,320 -0.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Valilik açıkladı! Gözaltına alındı

AA |  06 Ocak 2018 Cumartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 06 01 2018 - 20:07

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir jandarma uzman çavuş, soruşturmanın yürütüldüğü Balıkesir'in Bigadiç ilçesine gönderildi.


Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bigadiç  Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında,  Elazığ'a görevli olarak gönderilen jandarma uzman çavuş H.Y. hakkında yakalama  kararı çıkarıldı.
 
Elazığ'daki güvenlik güçlerine yakalama kararının iletilmesi üzerine  jandarma ekipleri, şüpheliyi Alacakaya ilçesinde gözaltına aldı.
 
 Balıkesir'e gönderilen H.Y'nin, askeri okullara hazırlanan öğrencilere  ait örgüt evlerinde "abi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
 
  
 

ETİKETLER

Elazığ FETÖ Balıkesir janndarma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.