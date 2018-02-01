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Valilik açıkladı! Bir ay boyunca yasak

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 18:49 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 18:52

Valilik, kentte yapılacak çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu


Gaziantep Valiliğinden, merkez ilçelerde yapılacak  gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi. 
 
Valilikten yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin,  kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can  ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL  Kanunu'nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c  maddesi gereğince 1 Şubat 2018 - 1 Mart 2018 tarihlerinde açık alanlarda  yapılacak açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası,  bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler  Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde yasaklamıştır."
 

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Gaziantep Valiliği yasak geldi
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