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Validen vatandaşlara flaş korona uyarısı! 'Sakın yemeyin!'
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 84 kişi yaşamını yitirdi. Bazı illerden ise yeni korona tedbiri haberleri gelmeye devam ediyor. Bir ilin valisinden ise flaş uyarı geldi: Sakın yemeyin!
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu.