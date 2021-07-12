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Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplamda 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

DHA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:39 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 14:39

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 11 Temmuz itibarıyla 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldığını açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da koronavirüs aşılamalarının verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı çalışmaları büyük bir başarı ve özveriyle devam ediyor. 11 Temmuz itibarıyla, 1.doz: 6.965.351 %61, 2.doz: 2.895.820, 3.doz: 448.790 Toplamda 10.309.961 doz aşı yapıldı." ifadeleri yer aldı.
 

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