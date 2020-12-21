18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlendi. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a ait bazı verileri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında "18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbulda pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy Beyoğlu Avcılar" ifadeleri yer aldı.
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- Vali Yerlikaya: İstanbul'da pozitif vaka geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı
Vali Yerlikaya: İstanbul'da pozitif vaka geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı
DHA | 21 Aralık 2020 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 17:39