Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kaç doz aşı yapıldığı belli oldu

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam kaç doz aşı yapıldığını açıkladı. Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı da belli oldu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.