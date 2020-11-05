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Vali Yerlikaya'dan 'riskli alan' açıklaması

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 14:25 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 14:28

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


 
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edilmesine karar verildi. Kararda, riskli alan ilan edilen yerin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.
 
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde 62.503m² alan Cumhurbaşkanlığı tarafından "Riskli Alan" edildi.
Burada depreme dayanıklı, örnek bir proje hayat geçecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum Bakanımıza teşekkür ediyoruz.
İnşallah devamı gelecek.
@ismetyildirimtr
 

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