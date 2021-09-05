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Vali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj

DHA |  05 Eylül 2021 Pazar - 22:00 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 22:02

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların açılmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu mesaj yayınladı.


Vali Yerlikaya mesajında, "6 Eylül günü; hasretle beklediğimiz bu ders zili, İnşallah büyük bir coşkuyla yeniden çalacak. Ve 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı hayırlısıyla başlayacak. Eğitim dünyamızın kalbinin attığı İstanbul'umuzda; 2 milyon 696 bin 692 öğrencimiz ve 154 bin 407 öğretmenimiz yeniden ders başı yapacak. Tam 6 bin 748 okulumuz adeta bir çiçek bahçesi gibi cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle dolacak. Sevgili anneler, babalar! Sadece 2021 yılı içinde, İstanbul'umuza; 36 yeni okul kazandırıldı, 68 okulumuz güçlendirildi. 19 okulumuzun da protokolü hayırseverlerimizle imzalandı. 99 okulumuzun inşaatı ise devam ediyor. Anne-babalarımız, öğretmenlerimiz, servis şoförlerimiz, hizmetlilerimiz, kantincilerimiz, güvenlik görevlilerimiz… Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; salgına karşı en büyük gücümüz, aşı.
 
Onun için; eğer halâ bugüne dek aşılarını yaptırmayanlar varsa, lütfen artık yaptıralım. Birinci doz aşısını yaptıran kardeşlerim, aşılarınızı lütfen tamamlayalım. Ve bir önemli nokta daha… Maske-mesafe ve temizlik kurallarından kesinlikle ödün vermeyelim" ifadelerin yer verdi.
 
 
 

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