İstanbul Valisi Yerlikaya'dan muhtarlara çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yapılacak denetim öncesinde İstanbul mahalle muhtarlarına SMS gönderdi ve denetim için destek çağrısında bulundu.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosuyla yapılacak denetimlerde başarı için işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin önemini vurgulayan Vali Yerlikaya, İstanbul'da görev yapan muhtarların gösterecekleri katkı ve destekleri için teşekkür etti.

962 Mahalle Muhtarına hitaben Vali Yerlikaya SMS Mesajında; "Kıymetli Muhtarım, Milletçe COVİD19 salgınıyla mücadele ediyor ve hayatı daha kontrollü yaşıyoruz.

Mücadelemizin başarısı için hepimiz tam bir işbirliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmek zorundayız. İstanbul'da yapacağımız "Sağlık İçin Hepimiz İçin"

denetimlerinde sizin katkı ve desteğiniz çok önemli. Göstereceğiniz gayret için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.