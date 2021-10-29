İstanbul Valiliği Kabul Salonu'nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni , İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile siyasi, askeri, dini ve azınlık temsilcileri katıldı.
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- Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Vali Yerlikaya Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA) | 29 Ekim 2021 Cuma - 10:31 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 10:32