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Vali Yerlikaya açıkladı! Vaniköy Camii için protokol imzalandı!

17 Kasım 2020 Salı - 16:50 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 16:50

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya canlı yayında yaptığı açıklamada, Vaniköy Camii'nin restorasyonun başlaması üzerine protokol imzaladığını açıkladı.


İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalandığını duyurdu.
 
Vali Yerlikaya canlı yayında yaptığı açıklamada, "Valiliğimizin nezaretinde bir protokol imzalandı. Bu protokolle Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, gereken yasal ve idari konularda bütün desteği sağlayacaktır. Restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı tarafından gereken çalışmalar yapılacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin 2 yıl içerisinde sona ermesi planlanıyor." ifadelerini kullandı. 
 

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Ali Yerlikaya Vaniköy Camii restorasyon açıklaması
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