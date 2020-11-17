Vali Yerlikaya açıkladı! Vaniköy Camii için protokol imzalandı!

İstanbul Valiliği, mülkiyeti Mehmet Vani Vakfına ait Vaniköy Camisi'nin aslına uygun şekilde kısa sürede ihya edilmesi için "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imzalandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya canlı yayında yaptığı açıklamada, "Valiliğimizin nezaretinde bir protokol imzalandı. Bu protokolle Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, gereken yasal ve idari konularda bütün desteği sağlayacaktır. Restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı tarafından gereken çalışmalar yapılacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin 2 yıl içerisinde sona ermesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.